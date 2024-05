Paparella (Remtech): ambizioso accordo con GBC Italia

Roma, 29 mag. (askanews) - "Con questo accordo di cooperazione abbiamo l'ambizione di accelerare, in alcuni settori strategici per il paese, processi di intervento e rigenerazione dei territori inquinati e per qualche ragione sfruttati a lungo. Riqualificare un territorio significa gettare le basi per uno sviluppo equo e sostenibile che metta davvero al centro il benessere delle persone." Lo dichiara il General Manager di RemTech Expo Silvia Paparella, in occasione della sigla del memorandum of understanding tra Remtech Expo e Green Building Council Italia per cooperazione su rigenerazione, riqualificazione e ricostruzione.

Il protocollo d'intesa conferma l'unione di intenti nel potenziare la comunità ed il dibattito tecnico, tecnologico politico e scientifico nazionale ed internazionale, nel campo della riqualificazione e rigenerazione dei territori e delle città.