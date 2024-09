Papa: "Singapore esempio di giustizia sociale, attenzione ai poveri"

Singapore, 12 set. (askanews) - "Importante inoltre che Singapore abbia non solo prosperato economicamente, ma si sia sforzata di costruire una società nella quale la giustizia sociale e il bene comune sono tenuti in grande considerazione. Penso in particolare alla vostra dedizione nel migliorare la condizione di vita dei cittadini attraverso politiche abitative pubbliche, un'istruzione di alta qualità e un sistema sanitario efficiente. Auspico che questi sforzi continuino, fino a coinvolgere pienamente tutti gli abitanti di Singapore": lo ha sottolineato Papa Francesco nel suo discorso pronunciato all'University of Singapore davanti alle autorità politiche e civili del Paese, ultima tappa del suo viaggio tra Asia e Oceania.

"Su questo fornte riconosco e lodo le varie politiche e iniziative messe in atto per sostenere i più deboli e auspico che venga presentata particolare attenzione ai poveri, agli anziani, le cui fatiche hanno gettato le fondamenta per la Singapore che conosciamo oggi e anche per tutelare la dignità dei lavoratori migranti, che contribuiscono alla costruzione della società e ai quali occorre garantire un salario equo", ha aggiunto Papa Francesco.