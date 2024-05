Papa: promuovere la natalità con realismo, lungimiranza e coraggio

Roma, 10 mag. (askanews) - "Il tema della natalità mi sta molto a cuore. Ogni dono di un figlio, infatti, ci ricorda che Dio ha fiducia nell'umanità, come sottolinea il motto 'Esserci, più giovani più futuro'. Il nostro 'esserci' non è frutto del caso: Dio ci ha voluti, ha un progetto grande e unico su ciascuno di noi, nessuno escluso. In questa prospettiva, è importante incontrarsi e lavorare insieme per promuovere la natalità con realismo, lungimiranza e coraggio". Lo ha detto Papa Francesco intervenendo a Roma agli Stati Generali della Natalità.