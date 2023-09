Papa Francesco: la morte dolce è più salata dell'acqua del mare

Marsiglia, 23 set. (askanews) - "Chi presta ascolto al gemito degli anziani soli che, anziché esser valorizzati, vengono parcheggiati, con la prospettiva falsamente dignitosa di una morte dolce, in realtà più salata delle acque del mare? Chi pensa ai bambini non nati, rifiutati in nome di un falso diritto al progresso, che è invece regresso nei bisogni dell'individuo?". A porre queste domande è stato Papa Francesco nel corso del suo discorso a Marsiglia al Palazzo del Faro dove ha concluso i lavori delle "Rencontres Mediterranéennes".