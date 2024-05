Papa Francesco esorta alla pace i partecipanti al Wmhf

Città del Vaticano, 11 mag. (askanews) - Papa Francesco ha esortato alla pace i partecipanti al World Meeting on Human Fraternity (Wmhf) che si trovano a Roma per la due giorni di tavole rotonde ad alto livello su fraternità, umanità e pace intitolato #BeHuman e organizzata dalla Fondazione Fratelli Tutti. Il santo padre ha ricevuto in udienza privata i partecipanti, fra i quali diversi Premi Nobel per la Pace: (Dmitrji Muratov, Jody Williams, Tawakkol Karman, Maria Ressa, Leymah Gbowee, Rigoberta Menchù Tum e Muhammad Yunus) e i sindaci di numerose città e metropoli, fra cui anche il primo cittadino di New York, Eric Adams.

Durante l'udienza, tenutasi nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano, il Papa ha salutato i partecipanti offrendo questa sua riflessione: "Per garantire una pace duratura occorre tornare a riconoscersi nella comune umanità e porre al centro della vita dei popoli la fraternità. Solo così riusciremo a sviluppare un modello di convivenza in grado di dare un futuro alla famiglia umana. La pace politica ha bisogno della pace dei cuori, affinché le persone si incontrino nella fiducia che la vita vince sempre su ogni forma di morte".