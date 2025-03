Papa, due nuovi episodi di insufficienza respiratoria acuta

Città del Vaticano, 3 mar. (askanews) - Quello vissuto oggi da Papa Francesco, nel corso della sua diciottesima giornata di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, "è stato un pomeriggio complesso" a causa della "insufficienza respiratoria acuta", causata da un "importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo", come ha riferito l'ultimo bollettino medico. Lo riferiscono fonti vaticane che, chiarendo come la crisi si sarebbe presentata "qualche ora fa" e che il Papa sta vivendo una situazione di sofferenza "di una persona a cui, in certi momenti, manca il respiro".

Le stesse fonti inquadrano questo ultimo episodio in quel "quadro complesso" sulle condizioni del Pontefice che hanno sempre portato i sanitari a rimanere prudenti e cauti e che li spingono anche questa sera "a mantenere la prognosi riservata".

In questo ultimo caso, si è spiegato, la crisi è venuta dall'accumulo di muco "che è una coseguenza normale delle broncopolmoniti bilaterali" nelle quali "l'accumulo nei polmoni di muco, porta i bronchi a generare spasmi".

Fuori dall'ospedale i fedeli continuano a pregare per lui davati alla statua di Papa Giovanni Paolo II.