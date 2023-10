Milano, 11 ott. (askanews) - "Prego per quelle famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno di lutto. CHiedo che gli ostaggi vengano rilasciati. E' diritto di chi è attaccato difendersi ma sono molto preoccupato dall'assedio totale in cui vivono i palestinesi a Gaza. Dove pure ci sono state molte vittime innocenti". Lo ha detto Papa Francesco al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro riferendosial conflitto israelo-pelestinese in corso.