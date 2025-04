Papa, dal Libano agli Usa: veglie e messe alla vigilia dei funerali

Roma, 26 apr. (askanews) -Immagini da tutto il mondo, con preghiere e veglie per Papa Francesco alla vigilia dei funerali a San Pietro.

Dalla Francia, con i fedeli riuniti a Marsiglia nella Basilica di Notre-Dame de la Garde, agli Stati Uniti, con la messa nella chiesa di St. James a Stoughton, nel Massachusetts; al Libano con le preghiere nella Basilica di Harissa, nel santuario della Chiesa maronita di Nostra Signora, a Nord di Beirut, alla Siria, con la commemorazione nella Chiesa Latina di Aleppo.

E a Buenos Aires, in Argentina, patria del Pontefice, è stato l'obelisco è stato illuminato con un'immagine di Bergoglio accompagnata dalla frase "Pregate per me".