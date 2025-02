Papa, card. Coccopalmerio: dimissioni? Il pensiero è spontaneo

Roma, 27 feb. (askanews) - Il cardinale Francesco Coccopalmerio parla del Papa e delle possibili dimissioni, in un'intervista a RTL 102.5 nel corso di Non stop news. "Le sue dimissioni? Il pensiero è spontaneo, sarebbe anche auspicabile che il Papa dicesse ho dato moltissimo e adesso posso pensare a qualche anno di riposo", dice.

"Sono stato coinvolto emotivamente in questo impegno di preghiera da parte di tantissime persone e di molti confratelli cardinali. È stato un momento di preghiera e di partecipazione emotiva e di commozione", afferma il porporato. "Non so bene di cosa si tratti, qualcosa si conosce attraverso i giornali. Una cosa molto importante è che lui ha deciso e ha decretato che Bartolo Longo diventi santo e soprattutto quello che mi fa molto piacere e a cui auspicavo da tempo è che Salvo D'Acquisto diventa venerabile ed è sulla via della canonizzazione", aggiunge.

Sulle possibili dimissioni, risponde: "Il pensiero è spontaneo. Sarebbe anche auspicabile che il Papa dicesse 'Ho dato e ho dato moltissimo, adesso posso anche pensare a qualche anno di riposo'. Non so poi concretamente se questo sia l'obiettivo e quindi fattibile secondo la realtà. Bisogna vedere come sarà la guarigione e come saranno le sue energie. Una dimissione in questo momento, durante l'anno del Giubileo, con tanti impegni già previsti e attesi, sono tutte cose che aspettiamo da tempo. Certo, le potrebbe fare il nuovo Papa, ma speriamo non si dimetta".

"Ho visto molta partecipazione affettiva e appunto molta preghiera - conclude -. Si sente questa vicinanza del Papa e al Papa. Si possono fare tutte le ipotesi e le fantasie ipotizzabili, ma non si può dire niente. Si può dire che tutto è possibile: è possibile che il Papa riprenda pienamente il suo lavoro, è possibile che la sua salute non gli permetterà di fare parte del lavoro oppure che sceglierà di dare le dimissioni. Sono tutte cose molto ipotetiche, quindi pensabili o non pensabili".