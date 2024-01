Pallavolo, SMI e Aeroitalia nuovi co-main sponsor Roma Volley Club

Roma, 19 gen. (askanews) - La squadra di serie A1 di volley femminile, Roma Volley Club, ha dei nuovi sponsor per la stagione 2023/24 in serie A1. Si tratta di SMI Technologies and Consulting, da sempre a sostegno dello sport, e Aeroitalia. SMI è una impresa innovativa con circa 100 dipendenti e specializzata in consulenza tecnologica avanzata per aziende e pubblica amministrazione.

Cesare Pizzuto, Ceo di Smi: "Comincia oggi l'avventura di Smi nelle maglie della Roma volley, la squadra che rappresenta Roma nel massimo campionato volley femminile. Per noi è un onore e un piacere condividere con le donne per Roma questo risultato e insieme a loro speriamo di spiccare il volo oltre la rete".

Roberto Mignemi, Direttore Generale della squadra di volley femminile: "L'arrivo di Smi e Aeroitalia è per noi una cosa molto importante perché permette di sviluppare e consolidare il nostro progetto. Da qui vogliamo sviluppare e portare ulteriormente in alto il progetto di Roma".