OSA 360, Manetti: "Accettare le sconfitte per ripartire"

Milano, 12 nov. (askanews) - Ad OSA 360 2024, l'occasione di confronto fra quasi 2000 imprenditori al Superstudio Maxi di Milano, ha partecipato anche Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte. Le sue parole hanno stimolato i presenti a superare i momenti più complicati, senza farsi scoraggiare da uno scenario che può presentare anche grandi ostacoli da superare: "Credo che la lezione più importante di questi giorni sia quella di ascoltare imprenditori di successo, non solo per quanto riguarda le strategie, ma anche nell'affrontare le difficoltà. Alcuni di loro hanno ammesso alcuni errori e hanno superato quei momenti. Noi siamo abituati a lavorare in borsa e si chiama "stop loss": bisogna avere la capacità di accettare di aver subito una perdita e dà lì ripartire. Serve la lucidità di capire come cogliere questa opportunità, proseguendo senza sprecare ulteriori energie. Spesso è proprio questa la scelta migliore per andare avanti".