Orsini: ora scelte coraggiose, ritorno a nucleare è strategico

Roma, 18 set. (askanews) - "L'Italia è chiamata a nuove scelte coraggiose. Per cominciare, siamo convinti che il ritorno al nucleare sia strategico". A chiederlo è il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione.

"Tutti noi abbiamo imparato che l'indipendenza energetica - ha detto Orsini - è questione di sicurezza nazionale: allora perché tutti insieme non appoggiamo il nucleare di ultima generazione, invece di continuare a rifornirci a prezzi crescenti dalle vecchie centrali nucleari francesi? Sì, nel nuovo piano energetico se ne parla. Ma sappiamo tutti che, se cominciassimo oggi, ci vorrebbero almeno dodici anni per poterlo utilizzare. Non possiamo perdere altro tempo".