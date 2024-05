Ore d'ansia per il premier slovacco Fico. Il vicepremier: ce la farà

Roma, 16 mag. (askanews) - Ore d'ansia per il primo ministro della Repubblica slovacca, Robert Fico, ancora grave dopo il difficile intervento chirurgico a cui è stato sottoposto a seguito di un attacco con arma da fuoco nella piccola città di Handlova. Lo ha detto all'emittente slovacca, TV Markìza una fonte dell'ospedale, definita attendibile.

Secondo una dichiarazione del vice primo ministro Tomas Taraba l'operazione a cui è stato sottoposto è andata bene. Taraba ha detto che "ce la farà" e ha precisato che Fico è stato gravemente ferito e un proiettile gli ha attraversato lo stomaco, un altro ha colpito un'articolazione.

La direttrice dell'ospedale di Banskà Bystrica dove è ricoverato il primo ministro ha parlato di "condizioni molto gravi" anche se "stabilizzate" durante la notte e ha precisato che l'operazione è durata 5 ore. L'uomo che ha sparato è stato fermato dalla polizia.

L'attacco è stato motivato politicamente, ha dichiarato il ministro slovacco della Difesa alla stampa. "Non c'è dubbio che si sia trattato di un attacco politico in un contesto politico", ha detto Robert Kalinak in una conferenza stampa presso l'ospedale dove Fico è stato operato.