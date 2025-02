OpenAI presenta "Deep research", la ricerca avanzata di ChatGpt

Milano, 3 feb. (askanews) - Il gigante tecnologico statunitense OpenAI ha annunciato una nuova funzione di ChatGPT chiamata "deep research", "ricerca approfondita" in grado di raccogliere centinaia di fonti per elaborare rapporti dettagliati. La novità è stata presentata dal numero uno di OpenAI, Sam Altman, a pochi giorni dallo tsunami DeepSeek, il chatbot cinese a basso costo e grandi risultati che ha riacceso la competizione nel campo dell'intelligenza artificiale.

"È diverso da ChatGPT, dove si ottiene immediatamente una risposta - ha spiegato Altman - Qui l'AI inizia un compito, come si potrebbe assegnare a un collega molto specializzato, e Deep Research parte, ci pensa, raccoglie le informazioni, le mette insieme, trova le fonti, e ti fa avere un rapporto".

Un sistema secondo gli ideatori che riesce a completare in 10 minuti una ricerca per cui ci vorrebbero ore, "se non giorni", ha detto Altman.

La novità è stata svelata da Tokyo, dove OpenAI ha anche annunciato la partnership con la multinazionale giapponese SoftBank Group per offrire servizi avanzati di intelligenza artificiale alle aziende.