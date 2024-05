Onu, Mattarella vede Guterres: Italia ha fiducia nella sua azione

New York, 7 mag. (askanews) - "In questo momento bisogna riuscire a interrompere ovunque le spirali di violenza che fanno aggravare i problemi e non consentono di risolverli: sono qui per testimoniare quanto l'Italia abbia fiducia nelle Nazioni Unite e nella sua azione signor segretario generale". Così il Presidente della Repubblica, incontrando al Palazzo di Vetro il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

"Quanto più nel mondo crescono crisi, difficoltà, contrasti e contrapposizoni, tanto più si afferma quanto sia indispensabile il bisogno delle azioni delle Nazioni unite", ha sottolineato il capo dello Stato.