One la piattaforma dati per la transizione digitale del largo consumo

Milano, 19 dic. (askanews) - Accedere a dati affidabili, completi e aggiornati, è una risorsa strategica per la trasformazione digitale delle aziende del largo consumo. Con questo obiettivo GS1 Italy Servizi, società nata per supportare le aziende nell'adozione delle soluzioni GS1 Italy, ha sviluppato One, un servizio che integra in un'unica piattaforma dati e immagini di prodotto altrimenti dispersi tra varie fonti o non certificati, rendendoli facilmente accessibili alle aziende:

"One è una piattaforma che è un aggregatore di tutte le informazioni di prodotto - ci ha spiegato Mirko Repetto, business development manager GS1 Italy Servizi - è un'unione dei vari servizi che già GS1 Italy servizi offre: Immagino, per il gemello digitale, Allineo che è il servizio per la sincronizzazione delle informazioni di prodotto sullo standard Gdsn che è uno standard globalmente riconosciuto. Non a caso One fornisce le informazioni in un formato Gdsn based ovvero in un formato che è già un formato standard utilizzato non soltanto in Italia ma che all'estero".

Dalle immagini del pack all'elenco degli ingredienti, dalle certificazioni in etichetta al formato di vendita, One fornisce i dati relativi a un prodotto lungo tutta la filiera, con aggiornamenti automatici e in tempo reale, per un'ampia platea di potenziali fruitori:

"È ovviamente destinato a tutte le aziende distributive, di vario tipo e forma, dalle più piccole alle più grandi, dalle puramente online alle più tradizionali, ma soprattutto ad aziende terze che possono essere società di servizi o agenzie - spiega Repetto - tipicamente chi ha necessità di offrire dei servizi a valore aggiunto alle proprie aziende clienti portando del valore sul contenuto del prodotto perché sono tutti contenuti certificati dal titolare del brand".

Chi accede a One può farlo in modalità differenti e personalizzate, realizzando ricerche puntuali, analisi, necessarie per recuperare efficienza e competere in un mercato dove l'esperienza di acquisto è sempre più omnicanale: "I vantaggi sono molteplici - afferma - in primis che su un'unica piattaforma posso trovare qualsiasi tipologia di informazioni di prodotto. Io posso decidere di accedere e scaricare per i prodotti che desidero le informazioni che desidero oppure posso decidere di fare una analisi direttamente in piattaforma su quali sono i prodotti che hanno per esempio un determinato allergene. Avere lo storico di tutte le versioni di prodotto molte aziende hanno in distribuzione diverse versioni dello stesso prodotto. Ecco One fornisce oltre ai contenuti di tutte le versioni anche le evidenze di quello che è cambiato tra una versione e l'altra".

Uno servizio, dunque, che abilita la digitalizzazione del largo consumo, tra i pilastri del Piano strategico GS1 Italy 2023-2026.