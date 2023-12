Odontoiatria, rivoluzione "Bocca Bionica"

Roma, 5 dic. (askanews) - Il Dr. Corrado Palmas, odontoiatra di fama internazionale originario della Sardegna, ha condiviso il suo straordinario viaggio personale e professionale in un'intervista esclusiva. Dopo aver abbandonato la sua terra natale dieci anni fa, il dottore ha studiato implantologia avanzata presso la New York University, per scoprire che l'Europa era il terreno ideale per coltivare l'innovazione nel campo dell'odontoiatria.

Il risultato di questo viaggio straordinario è il sistema "Bocca Bionica", una pietra miliare che unisce implantologia avanzata, intelligenza artificiale e robotica per offrire soluzioni dentali esteticamente piacevoli e funzionalmente superiori.

Nel corso dell'intervista, Palmas ha sottolineato la sua filosofia basata su empatia, integrità e innovazione. Questi principi fondamentali guidano il suo approccio all'odontoiatria, dove ogni paziente è trattato in modo unico, riflettendo la loro individualità.

Il "Bocca Bionica" è progettato per andare oltre la mera estetica, puntando a ripristinare la funzionalità della bocca. Ogni dente è realizzato con tecnologia all'avanguardia per adattarsi perfettamente ai movimenti della bocca del paziente, garantendo comfort e durata nel tempo.

Palmas ha ammesso che la sfida più grande è stata cambiare la percezione pubblica sull'odontoiatria, dimostrando che è possibile ottenere cure dentali di alta qualità a costi accessibili senza compromettere l'eccellenza.

Guardando al futuro, il dottore prevede un'era in cui l'odontoiatria sarà altamente personalizzata e incentrata sull'innovazione, grazie all'impiego sempre più diffuso di tecnologie come l'intelligenza artificiale e la robotica.

Il suo messaggio per coloro che cercano soluzioni innovative per la cura dentale è chiaro: cercate professionisti che uniscano competenza tecnica a un autentico interesse per il benessere dei pazienti. Palmas crede che la salute dentale meriti un approccio che abbracci sia l'innovazione tecnologica che la dimensione umana.

In conclusione, Palmas ha ringraziato per l'opportunità di condividere la sua visione e il suo approccio innovativo, ribadendo la sua missione di portare sorrisi autentici sulle facce dei suoi pazienti, migliorando non solo la loro salute dentale ma anche la loro qualità di vita.