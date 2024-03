Occhio, specchio dell'anima, diventa opera d'arte

Roma, 4 mar. (askanews) - Hai mai pensato che il tuo iride possa originare un'opera d'arte? Forse no. Ma un'idea, tutta napoletana, mette ora in dubbio questa convinzione: "Uno scatto fotografico e le tecnologie di cui siamo dotati -spiega Giovanna Pia Caturano, Ceo di Iridee- permettono di catturare la vera essenza di ogni individuo attraverso la finestra dell'anima, i suoi occhi, grazie a un procedimento che è frutto di oltre cinque anni di studio e perfezionamento. Ne nasce un prodotto tutto made in Italy, cornice compresa, che è, a differenza dei nostri competitor, autentico. Da noi, il Photoshop è bandito. Ogni opera che viene realizzata è unica e originale perché l'iride è come le impronte digitali, non esiste una uguale all'altra. Una foto da conservare e custodire gelosamente e, perché no, da esporre nel salotto di casa. La ricchezza culturale, la passione e l'originalità che contraddistinguono la nostra città si riflettono nelle nostre opere. La capacità di catturare non solo l'aspetto fisico, ma anche l'anima e la storia dietro ogni sguardo è ciò che rende le nostre opere così straordinarie".

Ma Iridee è anche molto di più: "Ci impegniamo profondamente -ricorda ancora Caturano verso l'ambiente e il sociale, utilizzando la bellezza e la potenza dell'arte per creare impatto positivo. Ci adoperiamo per promuovere progetti che sostengono l'ambiente e la comunità locale, dando voce a cause importanti e utilizzando il nostro lavoro per ispirare cambiamenti significativi. Investiamo nella formazione, nell'accesso alle opportunità e nella valorizzazione delle competenze, creando un ambiente in cui le menti creative possano prosperare. La nostra dedizione alla ricerca non si limita alla creazione artistica, ma si estende anche alla valorizzazione umana dei nostri dipendenti. Crediamo che il loro benessere e la loro felicità siano pilastri fondamentali per il nostro successo".

Attenzione però ai venditori ambulanti e siti farlocchi che vendono prodotti falsificati: "La nostra attività -ricorda Caturano- si concentra sulla fotografia degli occhi, garantendo servizi e prodotti di alta qualità e precisione. Per verificare l'autenticità dei nostri prodotti o servizi, è sufficiente richiedere il documento di originalità della foto, rilasciato insieme allo scontrino fiscale o, preferibilmente, alla fattura. Questo documento attesta l'autenticità del servizio offerto, garantendo la qualità e la provenienza dei nostri prodotti. Abbiamo recentemente subito tentativi di accesso non autorizzato ai nostri profili social e diffamazioni online, denunciati prontamente alle autorità competenti. Questi eventi hanno rafforzato il nostro impegno nel proteggere la nostra autenticità e nel garantire la massima qualità e affidabilità ai nostri clienti".