Obiettivo Terra 2024, Pecoraro Scanio: Italia record biodiversità

Roma, 11 apr. (askanews) - "Un'occasione per parlare di ambiente ma soprattutto per ricordarci che l'Italia è il Paese con il record di biodiversità in Europa. Dobbiamo preservarla con amore, con rispetto, con norme chiare e anche con le migliori tecnologie eco-digitali". Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, rilancia così l'appuntamento con la cerimonia di premiazione del concorso fotografico nazionale "Obiettivo Terra" 2024 che si terrà lunedì 22 aprile, dalle ore 15:00, presso l'Aula Consiliare "Giorgio Fregosi" di Palazzo Valentini (via IV Novembre, 119/A), sede della Città metropolitana di Roma Capitale, in occasione delle celebrazioni per la 55a Giornata Mondiale della Madre Terra (Earth Day).

Il contest, giunto alla 15a edizione e promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana con la main partnership di Haiki+ (subholding di Innovatec S.p.A., quotata all'Euronext Growth Milan, Gruppo che da oltre 60 anni è leader nel settore della clean technology), con la digital partnership di Bluarancio e in collaborazione con tante prestigiose istituzioni e organizzazioni, si è affermato come piacevole tradizione e occasione di ritrovo per celebrare Madre Terra nonché punto di riferimento per gli appassionati di fotografia amici dell'ambiente.

Il concorso, che non ha fini di lucro, vanta prestigiosi patrocini e riconoscimenti istituzionali, e con oltre 17.000 fotografie candidate in questi anni costituisce il più grande archivio fotografico nazionale sulle Aree protette d'Italia. Le più belle e rappresentative immagini di "Obiettivo Terra" - ricorda Pecoraro Scanio - sono state oggetto di mostre nazionali ed internazionali: tra le più autorevoli, si ricordano quelle presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York (2015, 2016 e 2017) e presso la FAO a Roma (2020).

Sarà possibile seguire la cerimonia di premiazione in diretta streaming sulla pagina Facebook di FondazioneUniVerde.