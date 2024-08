Nvidia, ricavi record da 30 mld dollari ma soffre in Borsa

Milano, 28 ago. (askanews) - Nvidia ha annunciato ricavi trimestrali record di 30 miliardi di dollari, in crescita del 15% rispetto al primo trimestre e del 122% rispetto a un anno fa. E da record sono anche i ricavi trimestrali per i Data Center pari a 26,3 miliardi di dollari, in crescita del 16% rispetto al primo trimestre e del 154% rispetto a un anno fa.

Nonostante una trimestrale che promette ricchi dividendi che saranno pagati già in ottobre il titolo è in perdita sui mercati. Già mercoledì il prezzo delle azioni dell'azienda con il più alto valore di mercato negli Stati Uniti era in calo e lo stesso è avvenuto dopo la pubblicazione dei risultati economici in tarda serata ora italiana dopo la chiusura di Wall Street.

Le aspettative degli analisti erano ancora superiori per il gigante tech che ha annunciato un fatturato di 30miliardi di dollari per il secondo trimestre conclusosi il 28 luglio 2024. A pesare anche un crescente clima di scetticismo intorno alla redditività delle aziende che hanno puntato molto sull'intelligenza artificiale.