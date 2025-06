Nvidia: leadership tech Europa si rafforza con infrastruttura IA

Milano, 12 giu. (askanews) - La leadership tecnologica dei Paesi europei si rafforza puntando sulle infrastrutture per l'intelligenza artificiale: costruendo l'AI, non solo usandola. È quanto sostiene Jensen Huang, ceo di Nvidia, che ha dato il via a collaborazioni con aziende locali in vari Paesi per contribuire a far costruire loro il "proprio ecosistema".

"I centri tecnologici di intelligenza artificiale fanno ormai parte dell'infrastruttura di un Paese, ed è il motivo per cui mi vedete in giro per il mondo a parlare con i capi di Stato, perché tutti vogliono averli. Tutti i Paesi vogliono che l'IA faccia parte delle loro infrastrutture. Penso che stiamo parlando, come risultato di tutto questo, di una nuova rivoluzione industriale, perché ogni singolo settore è interessato".

Una delle ultime collaborazioni annunciate da Vivatech, fiera tecnologica di Parigi, è quella con la startup francese Mistral per costruire una piattaforma cloud, ma Nvidia sta espandendo le sue infrastrutture per l'IA in diversi Paesi europei fra cui Germania, Svezia, Spagna, Regno Unito, Finlandia e anche Italia.