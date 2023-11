Nutrizione, nuovi ambulatori al Gemelli grazie a donazione blockchain

Roma, 9 nov. (askanews) - E' la prima donazione su blockchain ad un ospedale italiano: oltre 500mila euro sono stati investiti da Binance Charity per la realizzazione di tre nuovi ambulatori e una grande sala infusione del Centro di Nutrizione Clinica del Policlinico Agostino Gemelli. I nuovi ambulatori, destinati a contrastare la malnutrizione in eccesso o in difetto caratteristica di una serie di patologie tra cui obesità, tumori e malattie infiammatorie croniche intestinali, sono stati inaugurati in occasione del NutritionDay (nDay) del 9 novembre, la giornata internazionale dedicata all'alimentazione.

"Oggi è una giornata importantissima per la nutrizione clinica del Policlinico Agostino Gemelli IRCCS - sottolinea Maria Cristina Mele Responsabile Uoc Nutrizione Clinica Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS - perché inauguriamo un centro dedicato prevalentemente allo studio e all'assistenza per i nostri pazienti alla malnutrizione, che sta diventando una diffusa condizione clinica che impatta negativamente sull'outcome e sui processi di cura soprattutto nei pazienti oncologici. Questo Centro servirà per supportare in tutti i modi la prosecuzione delle cure che la malnutrizione può interrompere per alterazione dello stato nutrizionale che impediscono ai colleghi di operare e di proseguire con le terapie oncologiche che oggi permettono una sopravvivenza lunghissima nella maggioranza dei casi grazie alle innovazioni intervenute".

Binance, fornitore di infrastrutture e servizi blockchain attivo a livello internazionale, ha effettuato la donazione tramite Binance Charity, la propria fondazione senza scopo di lucro dedicata alla promozione di attività filantropiche. Assegnate anche quattro borse di studio destinate a giovani study coordinator.

"Ho scoperto oggi delle nozioni di cui non avevo idea, ovvero di quanto la malnutrizione può essere determinante anche per la nascita di altre patologie, come curarle. Per noi - sottolinea Gianluigi Guida General Manager di Binance Italy - è stato un onore e un privilegio poter partecipare e donare per lo sviluppo di questa area fondamentale e per la ricerca".

Una donazione trasparente, efficiente e tempestiva, con un processo interamente tracciabile, sicuro e immutabile.