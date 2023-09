Nuovo boom di migranti clandestini dal Messico agli Usa

Eagle Pass, 25 set. (askanews) - Un nuovo boom di attraversamenti illegali del confine Messico-USA mette n difficiltà l'amministrazione Biden. Centinaia di migranti continuano ad arrivare al confine tra Usa e Messico sperando di poter entrare negli Stati Uniti.

A Eagle Pass, in Texas, migranti provenienti da paesi come Honduras e Venezuela cercano di attraversare il fiume Rio Grande che separa gli Stati Uniti e il Messico ma c'è un muro quasi invalicabile di filo spinato che impedisce loro di entrare nel territorio degli Stati Uniti.

Sono migliaia le persone arrivate negli ultimi giorni in vari punti di frontiera del Texas con pochi averi, in fuga da regimi politici o in cerca di opportunità economiche.

Il presidente Joe Biden ha cercato di scoraggiare il flusso di migranti annunciando nuovi sistemi di asilo e di trattamento dei visti nei paesi di origine, ma nulla sembra fermare il viaggio dei disperati.