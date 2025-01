Nuovo album e tour europeo per MYSS KETA tra grinta e rabbia

Milano, 17 gen. (askanews) - Enigmatica, ma sempre tosta e forte, MYSS KETA nel nuovo album (.) mette in luce le ingiustizie e le questioni irrisolvibili che definiscono la vita moderna. Un lavoro frutto di un lungo percorso e di una ricerca anche a livello di suoni e produzione.

"Credo che tutto quello che è stato fatto porti verso quello che si sta facendo. La consapevolezza acquisita tramite il lavoro fatto ovviamente ti porta a lavorare nella direzione che vuoi"

Quest'album è il punto fermo alla fine di un discorso, "il mio punto di vista senza filtri sul mondo. Il (. ) che chiude, che determina, che non ammette repliche. È la fine e insieme l'inizio" racconta la rapper mascherata.

"Con il Lavoro (.) non volto proprio pagina, diciamo che apro nuovi sentieri e nuovi territori".

Paladina dei diritti Lgbtq+ e delle donne, di fronte a una realtà italiana e mondiale sempre più conservatrice non nasconde la sua preoccupazione.

"Stiamo vivendo in un momento storico in cui rischiamo di vederci, retrocedere su alcune conquiste che consideravamo diritti assoldati, assicurati. E la rabbia che viene fuori anche in quest'album deriva anche in parte dal fatto di sentire e di vedere questa ingiustizia, quindi io credo che sia un po' il mondo in cui viviamo ovviamente ci coinvolge e coinvolge anche la creatività e gli output artistici, quindi nel mondo di oggi il mondo contemporaneo e la situazione politica attuale sicuramente hanno contribuito al tipo di lavoro che è stato fatto con quest'album".

Da marzo 2025 avrà inizio il suo "Tour .", che vedrà MYSS KETA calcare i palchi dei club italiani e di sette città europee, per lei la dimensione live è speciale e imprescindibile.

"I tour per me sono delle esperienze comunitarie quasi primitive in cui appunto come se fossero secondo me dei riti estatici liberatori e mi piace portare l'album in tour perché rispetto a quello che è su disco le canzoni prendono vita propria, vivono di vita propria e vengono rimbalzate tra te che le hai scritte e il pubblico che le ha ricevute ognuno con i propri feedback e i propri pensieri quindi non vedo l'ora che si attivi questo rimbalzo energetico perché per me è vitale".