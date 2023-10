Roma, 11 ott. (askanews) - Immagini del momento in cui una nuova raffica di razzi è stata lanciata dalla Striscia di Gaza verso Ashkelon.

Le sirene di allarme missilistico risuonano in tutto il centro di Israele mentre da Gaza è in corso una massiccia raffica di proiettili a lungo raggio. Tra le città prese di mira ci sono Tel Aviv, Ramat Gan, Holon e Rehovot, scrive Times of Israel.