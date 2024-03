Nuova protesta degli agricolori davanti al Parlamento europeo

Strasburgo, 12 mar. (askanews) - Agricoltori francesi ancora sul piede di guerra contro le politiche europee e nazionali. Una delegazione ha organizzato un presidio a Strasburgo, davanti alla sede del Parlamento europeo, con i trattori carichi di fieno; una manifestazione prima dei due voti sull'agricoltura europea, in agenda in occasione dell'assemblea plenaria.

Gli agricoltori francesi protestano pesantemente da gennaio 2024, bloccando le autostrade e scaricando letame e rifiuti davanti agli edifici governativi in tutto il Paese. Chiedono il riconoscimento dell'importanza della loro professione e denunciano le politiche agricole del governo, che secondo loro li rendono non competitivi.

In particolare, gli agricoltori si oppongono all'importazione di prodotti agricoli a basso costo, alle restrizioni sull'uso dell'acqua per l'irrigazione e all'aumento dei prezzi del gasolio, oltre che alle misure restrittive per proteggere l'ambiente e al crescente onere finanziario.