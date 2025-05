Notte di violenti scontri a Tripoli, ucciso capo miliziano Al Kikli

Tripoli, 13 mag. (askanews) - L'operazione militare nella capitale libica Tripoli si è conclusa con successo, ha dichiarato il ministero della Difesa del Governo di Unità Nazionale libico.

"Il ministero sottolinea che l'operazione militare si è conclusa con successo. Sono state date istruzioni per completare il piano nell'area per garantire sicurezza e stabilità", ha dichiarato il ministero in un comunicato.

Il quotidiano Al Wasat aveva riportato, citando fonti, che il capo dei servizi di sicurezza del Consiglio presidenziale libico, Abdul Ghani al-Kikli, era stato ucciso a Tripoli, con colpi d'arma da fuoco uditi in diverse zone della città.

Il ministero degli Interni del governo con sede a Tripoli aveva invitato i residenti della capitale a rimanere nelle proprie case. Il servizio di ambulanza locale ha dichiarato che almeno sei persone sono rimaste ferite negli scontri nella capitale libica.

Abdel Ghani al-Kikli, noto come Gheniwa, leader della milizia Apparato di Supporto alla Stabilità (Ssa), è stato ucciso nel campo militare Tekbali, a sud di Tripoli.

Stando al profilo fatto da Refugees in Libya, "Gheniwa era uno dei comandanti di milizia più temuti nell'ovest della Libia ed è stato a lungo accusato da organizzazioni locali e internazionali per i diritti umani, tra cui Amnesty International, di gravi abusi, tra cui torture, sparizioni forzate ed esecuzioni extragiudiziali".