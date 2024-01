Nordio: effetti attuazione Pnrr su giustizia, ridotti tempi processi

Roma, 25 gen. (askanews) - "Quello che si apre può essere considerato 'l'anno giudiziario delle conferme: conferme dei buoni risultati che cominciamo a registrare; conferme degli sforzi che non smettiamo di assicurare; conferme - soprattutto - delle opportunità che abbiamo di entrare in una nuova fase in cui la giustizia è forza motrice di una rinnovata crescita del Paese". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario, alla presenza della presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"In quest'anno siamo chiamati a consolidare un'inversione di tendenza, grazie anzitutto alla puntuale attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza: un'opportunità unica, che il nostro Paese ha finora colto puntualmente, non solo per onorare gli accordi con l'Europa, ma ancor di più per assolvere alle nostre responsabilità verso i cittadini, proseguendo in quel 'profondo processo riformatore' che lei, signor presidente, ha più volte sollecitato", ha aggiunto. "Ora gli effetti cominciano a manifestarsi, in termini di abbattimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi di definizione dei processi".