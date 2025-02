"Nonne contro destre", protesta in Austria contro i negoziati governo

Vienna, 5 feb. (askanews) - Migliaia di persone sono scese in piazza a Vienna, in Austria, per protestare contro i negoziati per il primo governo austriaco guidato dall'estrema destra, mentre gli sforzi per formare una coalizione di governo si stanno trascinando da mesi dopo il voto del 29 settembre 2024. Nella folla avvistato anche un gruppo Facebook molto popolare in rete "Omas gegen Rechts", ovvero "Nonne contro destre", perché, si legge sulla loro pagina "essere vecchie non vuole dire stare zitte"; le manifestanti hanno ballato e cantato prima dell'inizio del corteo, scrive Afp.

"Dobbiamo evitare ciò che purtroppo è già successo una volta", commenta Alexandra, che partecipa alla protesta per "aumentare la consapevolezza dell'attuale situazione politica in Austria".

Con scritte come "Nazisti fuori" e "Mai più", molti hanno espresso il timore che un governo guidato dal partito di estrema destra FPOe non rispetterebbe lo stato di diritto, così come i diritti delle minoranze e altri diritti.

L'FPOe sta negoziando dall'inizio di gennaio con il Partito popolare conservatore (OeVP), da lungo tempo al potere, arrivato secondo nel voto di settembre. "I negoziati con il governo si trovano in una fase difficile", ha dichiarato nei giorni scorsi l'OeVP, senza fornire ulteriori dettagli.