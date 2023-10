Nobel pace, Romantsova: spero porti cambiamento per le donne del mondo

Roma, 6 ott. (askanews) - Oleksandra Romantsova, direttrice esecutiva del Centro per le libertà civili di Kiev, organizzazione premiata con il Nobel per la pace 2022, insieme a un'altra russa e all'attivista bielorusso Ales Bialiatski , ha appreso la notizia del Nobel 2023 all'iraniana Narges Mohammadi "per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti" mentre era a Roma, al MAXXI, alla presentazione del "Dossier Indifesa 2023" di Terre des Hommes in vista della Giornata Mondiale delle bambine e delle ragazze (11 ottobre).

"Sono molto eccitata per questa notizia - ha commentato - sono molto contenta che l'argomento della religione in qualche modo adesso si unisca a quello dei diritti delle donne perché in alcuni paesi il predominio dell'uomo sembra essere giustificato dalla religione quando in realtà non è così e abbiamo visto l'esempio delle donne musulmane in Ucraina. Spero che quest'anno porti tanti cambiamenti e credo anche che questo non sia solo un esempio per le donne iraniane ma che porti un cambiamento per tutte le donne del mondo".