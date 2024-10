NIS2, Giacopetti: "Siamo contenti anche se c'è molto lavoro da fare"

Roma, 16 ott. (askanews) - A margine del convegno dedicato alla Direttiva Nazionale NIS2, che entrerà in vigore a partire dal 17 ottobre, abbiamo parlato con Donatella Giacopetti Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente, UNEM:

"NIS2 è una grossa opportunità per la nostra associazione che appresenta aziende che sono operatori essenziali. Fornire le energie è un servizio, la nostra è una filiera digitale. Dobbiamo fare rete per essere tutti più sicuri. Abbiamo messo in pista diverse occasioni ed una come questa che è un momento di confronto che ci consente di avere come riferimento la politica. NIS2 è stata recepita nei tempi, siamo contenti anche se c'è molto lavoro da fare".