Nintendo, la nuova Switch entro marzo 2025

Milano, 7 mag. (askanews) - Il successore di Nintendo Switch sarà annunciato entro questo anno fiscale, quindi da qui al marzo del 2025. Dopo mesi di indiscrezioni e smentite, finalmente è arrivata la notizia attesa da milioni di appassionati della console del colosso giapponese dei videogiochi in tutto il mondo. All'evento Nintendo Direct di giugno, i fan avranno solo un'anteprima dei videogame che saranno pubblicati sulla console attuale nella seconda metà dell'anno.

Le novità sono state annunciate dal presidente di Nintendo durante la discussione sui risultati finanziari dell'azienda, che ha registrato un utile netto record di 490 miliardi di yen (3,2 miliardi di euro) per l'anno finanziario 2023-24, aiutata dallo yen debole. Ma il colosso giapponese ha emesso una previsione cauta per il futuro dichiarando di aspettarsi un utile netto di 300 miliardi di yen nell'anno finanziario in corso, che rappresenterebbe un calo di quasi il 40 per cento.