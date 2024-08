Roma, 2 ago. (askanews) - La polizia nigeriana ha sparato i gas lacrimogeni per sciogliere una protesta ad Abuja il primo agosto, mentre migliaia di persone hanno manifestato in tutto il Paese contro il carovita. "Protestiamo contro la fame diffusa nel Paese e contro le diffuse disuguaglianze", ha affermato Adeyanju Deji, attivista per i diritti umani. Su uno striscione la scritta: "Quando è troppo è troppo, Rivoluzione ora!"; su un altro "Stop al cattivo governo ora".