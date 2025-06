Nicola Vitiello alla guida della Scuola Sant'Anna di Pisa

Pisa, 13 giu. (askanews) - Si è svolta presso l'Aula Magna della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa la Cerimonia di insediamento del nuovo Rettore Nicola Vitiello, entrato in carica lo scorso 8 maggio. Vitiello, professore ordinario di bioingegneria, diventa così a 41 anni il più giovane rettore d'Italia. L'evento è stato l'occasione per presentare le linee programmatiche che guideranno il mandato appena iniziato, per una Scuola che non si limita a osservare il mondo, ma si impegna a trasformarlo con rigore scientifico e impatto sociale.

"I risultati della delle scienze sperimentali -osserva Vitiello- a volte sono più evidenti, sono più facilmente comunicabili, ma quelli nelle scienze sociali possono essere parimenti importanti, secondo me anche di più, penso alle scienze economica, alle scienze politiche, alla giurisprudenza, dove la scuola ha scienziati di primissimo piano e la conoscenza scientifica potrà essere messa a disposizione del paese"

Vitiello ha lungamente sottolineato il lavoro svolto dalla precedente Rettrice Sabina Nuti. Alla Cerimonia è intervenuto Roberto Garofoli, presidente di sezione del Consiglio di Stato, che ha parlato degli studi d'eccellenza nel quadro delle fragilità del Paese. "Sono fragilità risalenti e storiche che però in una scenario internazionale e globale in grande cambiamento e purtroppo in deterioramento rischiano di acuirsi e di vedere amplificati gli effetti, in particolare sulla nostra capacità di competere e anche sulla nostra sicurezza nazionale".

Tra gli obiettivi del neo Rettore, rendere ancora più attrattive le borse di studio, dare più autonomia ai giovani ricercatori e ricercatrici, rafforzare la Scuola nei ranking internazionali e l'istituzione del Sant'Anna Politics & Economics Forum.