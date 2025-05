Niccolò Fabi: con l'età cambia il modo di raccontare le cose

Milano, 12 mag. (askanews) - Un suono cristallino, una boccata di aria fresca e pura, è questa la sensazione che si prova ascoltando "Libertà negli occhi", il nuovo album di inediti di Niccolò Fabi, composto da 9 canzoni frutto di un viaggio intimo e collettivo allo stesso tempo, per cercare nuova ispirazione.

"Dove? dove le ho sempre trovate. Cioè nella vita, in quello che la vita ti concede di vivere, in quello che osservi. La difficoltà se vuoi è riuscire a capire se c'è un modo per raccontarle che non sia un'ennesima ricapitolazione di quello che hai già fatto, perché indubbiamente mi rendo conto che la mia sensibilità è attratta da un genere di cose e da altre no. Quindi mi rendo conto che c'è la possibilità che io possa girare spesso attorno a uno stesso argomento, magari grande. La cosa buona che credo è che attraverso l'età che cambia lo stesso argomento prende forme diverse e quindi trovo che abbia senso ancora provare a pubblicare queste queste osservazioni perché è come se continuassi a far girare il medesimo oggetto e ogni volta farne vedere delle le angolazioni diverse".

Il decimo album di inediti di Niccolò Fabi, è il risultato di una vera e propria residenza artistica tra le montagne del Trentino. Un modo antico, ma abbastanza inusuale, di pensare alla creazione di un disco.

"Sapevo che probabilmente questa cosa avrebbe eccitato tutta la nostra parte giocosa, anche il fatto di poter avere tanti strumenti, tanti giocattoli per noi. E questa vitalità, giocosità speravo che completasse, potesse essere un contrafforte su cui appoggiare le mie divagazioni un po' più intimo malinconiche che così sarebbero diventate, spero, meno soporifere e più vitali".

Ne è uscito un lavoro potente e poetico, Niccolò padre di un ragazzo adolescente si confronta e si interroga anche con la musica che piace al figlio.

"È evidente che la musica che faccio non è la sua, non l'ascolta, cioè l'ascolta poverello prima che esca, perché stando a casa insieme io suono la chitarra e lui dice basta, l'hai fatta mille volte questa, quindi in quella parte lì l'ascolta molto, suo malgrado. Dopodiché, come è giusto che sia, ha la sua musica che come puoi immaginare è quella di adesso dei ragazzi non dico suoi coetanei ma quasi perché comunque ormai dai 15 16 anni in poi trovi tanti narratori del linguaggio giovanile, grazie a lui ne ho una percezione un po' più approfondita e non semplicemente come a quelli con l'autotune ma inizio a capire anche le differenziazioni fra fra fra i vari generi, è una grande opportunità se la sfruttiamo per capire meglio la contemporaneità attraverso quelli che sono i loro narratori".

L'album verrà presentato per la prima volta live al pubblico con un concerto speciale immerso nella natura, nei luoghi in cui il disco è stato registrato in Val di Sole sabato 14 giugno a Vermiglio (TN), Località Palù e poi da settembre in tour nei teatri italiani.