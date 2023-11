NexTown, una piattaforma per la digitalizzazione dei comuni

Crema, 9 nov. (askanews) - "Insieme per la digitalizzazione del tuo comune" è lo slogan di NexTown, il progetto innovativo del Gruppo Enercom e di Geosmartcampus indirizzato alla digitalizzazione dei comuni medi e piccoli.

La piattaforma, in una logica di Open Innovation e Open Collaboration, ha come obiettivo quello di proporre servizi, prodotti e attività tecnologicamente avanzati ed innovativi legati al mondo della smart city ma rivolti a comuni di piccole e medie dimensioni.

Paolo Magni, Innovation Manager del Gruppo Enercom ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è portare i vantaggi della smart city anche a quelle città, o piccoli paesi, che non sono delle metropoli. Vogliamo essere dunque concreti ed economici, fornendo soluzioni pronte all'uso che i comuni possono selezionare all'interno di un portafoglio di servizi offerti da aziende che si occupano di smart city".

Così come gli organismi di un ecosistema sono in stretta relazione gli uni con gli altri e con l'ambiente in cui vivono, così NexTown rappresenta una comunità di partner, professionisti ed innovatori, che hanno lo scopo e la volontà di valorizzare il territorio attraverso lo sviluppo di soluzioni tecnologicamente innovative.

In un unico portale le Pubbliche Amministrazioni associate alla community dunque potranno trovare tutti i servizi utili a rendere i territori davvero a misura di cittadino, in una logica di sostenibilità.