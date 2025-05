New York, sfilano le star al Met Gala nel segno del "Black dandyism"

New York, 6 mag. (askanews) - Star, mondanità, glamour ed eccessi. Da sempre il Met Gala di New York, serata benefica per raccogliere i fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum, è uno degli eventi più attesi dell'anno.

Quest'anno il tema era "Black dandyism", un omaggio al "dandismo" afroamericano (come la mostra del Costume Institute, "Superfine: Tailoring Black Style" - sull'interpretazione sartoriale dello stile black nel corso degli anni) e le stelle della moda, del cinema, della musica e dello sport di sono scatenate con interpretazioni e look originali e stravaganti.

Da Rihanna che ha annunciato la terza gravidanza sfoggiando il pancione, alla direttrice di Vogue, Anna Wintour, ambasciatrice del gala. Dallo stilista di Louis Vuitton Pharrell Williams al campione della Formula 1 Louis Hamilton, tra i presentatori di questa edizione, alla tennista Serena Williams. E ancora Madonna con un sigaro in bocca, Nicole Kidman in total black, Diana Ross e Lauryn Hill con super strascico, Doja Cat, Zendaya, le sorelle Kendall et Kylie Jenner, Gigi Hadid, Zoe Saldana e molti altri.

Come ogni primo lunedì di maggio, folle di fashionisti e fan hanno atteso ore sui marciapiedi del prestigioso museo sulla 5th Avenue di Manhattan, di fronte a Central Park, nella speranza di catturare l'immagine di una star sui loro smartphone.