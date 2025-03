New York, manifestanti pro-palestina prendono d'assalto la Trump Tower

New York, 14 mar. (askanews) - La polizia di New York ha effettuato oltre un centinaio di fermi fra i manifestanti che si erano radunati davanti alla Trump Tower di Manhattan per denunciare l'arresto di Mahmoud Khalil, attivista filopalestinese e studente della Columbia University. I dimostranti hanno gridato "Liberate la Palestina" e slogan che chiedevano il rilascio dell'attivista prima di essere arrestati dalle autorità.

La manifestazione era stata organizzata dall'organizzazione ebraica "Jewish voice for peace"; non si sono registrari né feriti né atti di vandalismo.