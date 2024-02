"Neve", dal 7 marzo al cinema il film contro i bulli

Roma, 23 feb. (askanews) - Uscirà il 7 marzo nei cinema "Neve", pellicola sul bullismo e cyberbullismo scritta, diretta, prodotta e interpretata da Simone Riccioni. Il film, prodotto da Linfa Crowd 2.0. NVP, racconta la storia di Neve (Azzurra Lo Pipero), una bambina di 10 anni, che mostra una forza interiore sorprendente nonostante le prove difficili della vita. Minuta ma resiliente, Neve deve affrontare i compagni di scuola che la prendono in giro e la isolano per motivazioni stupide, si chiude in se stessa finché la madre Marta (Margherita Tiesi) decide di iscrivere ad un workshop teatrale tenuto dall'attore Leonardo Morino (lo stesso regista Simone Riccioni). Leonardo ha 35 anni, ha sempre solo pensato a se stesso e si trova in un momento discendente della sua carriera: durante il workshop, affrontando Neve e nel rapportarsi con lei, dà il via a una storia emozionante che trasformerà entrambi. A fare da mediatore, la bella figura di don Carlo (Simone Montedoro), un sacerdote umano che gestisce una casa famiglia e che saprà accompagnare Simone nella sua crescita. Un viaggio emozionante che riflette la forza interiore dei protagonisti, lotta contro il bullismo e celebra l'amore che supera le differenze.