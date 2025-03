Netanyahu silura Ronen Bar, capo servizi segreti: proteste di piazza

Gerusalemme, 21 mar. (askanews) - Sotto la pioggia centinaia di persone protestano davanti all'ufficio di Netanyahu a Gerusalemme: è l'ennesima manifestazione contro il licenziamento di Ronen Bar, direttore dei Servizi segreti interni israeliani (Shin Bet), approvato dal governo su richiesta del primo ministro, che ha parlato di "una mancanza di fiducia" alla base della rimozione.

"Siamo venuti a difendere un Israele libero, democratico e liberale, e naturalmente ebreo", dice uno dei manifestanti che accusano il governo di una ulteriore svolta autoritaristica, mentre l'opposizione che si è rivolta alla Corte suprema.

Bar, infatti, in una lettera pubblica, ha accusato Netanyahu di averlo licenziato per interessi personali: impedire ulteriori indagini non solo sugli eventi che hanno portato al massacro del 7 ottobre da parte di Hamas, ma anche sul caso "Qatargate", in cui sono coinvolte persone vicine al primo ministro accusate di aver ricevuto denaro dal Qatar.

L'incarico di Bar sarebbe dovuto durare fino al prossimo anno: è il primo direttore dello Shin Bet nella storia di Israele costretto a lasciare prima.