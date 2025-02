Netanyahu: l'unica via per la pace è essere molto forti

Milano, 6 feb. (askanews) - L'unico modo per ottenere una pace duratura è essere "molto forti". Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu nel corso di un incontro al Pentagono con il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth. "L'unico modo per ottenere la pace e una pace duratura è essere molto, molto forti. E con la nostra alleanza, con il vostro supporto, inclusa la decisione che avete appena menzionato di fornire a Israele gli strumenti tanto necessari per la nostra difesa, siamo molto più forti di quanto non siamo mai stati", ha dichiarato il premier israeliano.