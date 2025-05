Netanyahu annuncia ripresa aiuti a Gaza, ma attacchi non si fermano

Roma, 19 mag. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l'immediata ripresa degli aiuti umanitari "di base" nella Striscia di Gaza, prendendo una decisione altamente impopolare tra i suoi circoli di destra, in un contesto di crescenti pressioni statunitensi per porre fine a un blocco durato mesi. In un video postato sul suo canale Telegram, il premier israeliano ha affermato:

"Fin dall'inizio della guerra, abbiamo dichiarato che per ottenere la vittoria, sconfiggere Hamas e liberare tutti i nostri ostaggi, non possiamo arrivare alla carestia", ha detto Netanyahu, rispondendo alle critiche mosse nei suoi confronti per la decisione di riprendere gli aiuti bloccati a inizio marzo. "Siamo impegnati in intensi e massicci combattimenti nella Striscia di Gaza e ci sono progressi", ha aggiunto Netanyahu. "Prenderemo il controllo di tutta la Striscia di Gaza", e "per farlo, dobbiamo farlo in modo che non ci fermino", ha concluso.

E gli attacchi non si fermano nella Striscia di Gaza. Un elicottero militare israeliano ha aperto il fuoco mentre sorvolava Khan Younis, nel sud della Striscia. Secondo la Protezione civile, 22 persone sono morte in attacchi israeliani, in particolare nella zona di Khan Younis, nel sud del piccolo territorio assediato dove l'esercito israeliano sta intensificando le sue operazioni.