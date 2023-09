Nazionale Italiana Basket con Sindrome di Down è Campione d'Europa

Roma, 13 set. (askanews) - Il "dream team" sono loro, i ragazzi della Nazionale italiana di basket con Sindrome d Down che si sono confermati campioni d'Europa. Nella finale di Padova, dopo un torneo che li ha visti imbattuti, la squadra guidata da coach Giuliano Bufacchi si è imposta nettamente contro la Finlandia con il punteggio di 32-18. È il terzo titolo europeo conquistato dagli azzurri, che l'anno scorso si erano laureati campioni del Mondo, anche in quel caso per la terza volta.

Il ruolino di marcia è strepitoso: questi atleti sono al sesto successo in altrettante partecipazioni a eventi internazionali dal 2017 a oggi. Un bottino impressionante: tre titoli Mondiali (2018, 2019, 2022) e tre Europei (2017, 2021 e 2023). Non perdono una partita dal 2021.

Al team azzurro sono arrivati anche i complimenti della Premier Giorgia Meloni e del Presidente di Federbasket Giovanni Petrucci. Ecco la squadra scesa in campo durante l'ultima competizione: Stefano Barollo, Stefano Borgato, Alex Cesca, Andrea Durante, Raniero De Fusco, Alessandro Greco, Francesco Leocata e Davide Paulis. In panchina l'allenatore Giuliano Bufacchi, coadiuvato dagli assistenti Mauro Dessì e Francesca D'Erasmo.