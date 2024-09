Roma, 11 set. (askanews) - Una navicella spaziale Soyuz con a bordo due russi e un americano è decollata dal cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakistan, per portare l'equipaggio alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Le immagini trasmesse in diretta dall'agenzia spaziale russa Roscosmos mostrano la navicella spaziale che decolla nella notte nella steppa kazaka.