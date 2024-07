Nave Vespucci arriva alle Hawaii, calorosa accoglienza a Honolulu

Roma, 26 lug. (askanews) - Danze e musiche tradizionali e collane di fiori. Da Los Angeles, dopo 18 giorni di navigazione e 2.500 miglia percorse, il Vespucci è arrivato alle Hawaii, al porto di Honolulu, per la ventunesima tappa del suo Tour Mondiale.

Lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare già ambasciatore dell'Italia nel mondo, è stato accolto dal sindaco della città Rick Blangiardi che ha dato il benvenuto al capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di nave Amerigo Vespucci, durante una cerimonia a cui hanno partecipato anche il Console Generale dell'Italia a San Francisco Sergio Strozzi (competente anche per le Hawaii) e il Console Onorario nelle Hawaii Michele Carbone.

Il Comandante Giuseppe Lai: "Nave Vespucci è tornata alle Hawaii dopo 22 anni dalla sua prima presenza nel 2002 durante il primo giro del mondo. L'accoglienza è stata strepitosa, sono stato ricevuto dal sindaco e dai rappresentanti del goveerno dello Stato delle Hawaii, l'accoglienza è stata calorosa da parte dei bambini, c'è stato anche un gruppo di danzatori, le visite a bordo vanno già alla grande".

Nave Vespucci resterà ormeggiata presso il Molo 9 vicino alla Aloha Tower fino al 28 luglio e ogni giorno sarà visitabile gratuitamente. Tappa successiva in Giappone, a Tokyo: "È un assetto non solo di addestramento e completamento della formazione per i nostri giovani ufficiali e futuri comandanti ma anche un assetto di diplomazia navale e un vettore di promozione di cultura, tecnologia, ricerca e made in Italy a 360 gradi".

Il Vespucci è partito il primo luglio da Genova per compiere il giro del mondo in circa due anni.