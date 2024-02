Roma, 19 feb. (askanews) - "Giusto essere qui a fianco di chi ha dato la vita per la libertà di informazione e o libertà di opporsi al regime". Lo ha detto il presidente dei senatori del M5S, Stefano Patuanelli, in piazza del Campidoglio per la manifestazione di protesta per la morte dell'oppositore russo Alexei Navalny.

"Noi saremo sempre a fianco - non a corrente alternata come qualcun altro - di chi esercita questo diritto di libertà".