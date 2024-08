Naufragio Palermo, sub all'opera: "Complesso entrare nello yacht"

Palermo, 20 ago. (askanews) - A Porticello (Palermo) proseguono, dalle 8 di oggi, le immersioni dei sommozzatori speleo dei vigili del fuoco per le ricerche dei 6 dispersi. L'ingresso nello yacht è "complesso" ed è in atto "la pianificazione per aprire accessi più agevoli e ispezionare l'interno dello scafo dell'imbarcazione".

Sul posto operano tre squadre di sommozzatori speleo VVF, giunte da Cagliari, Sassari e Roma. I team dei sommozzatori dei vigili del fuoco sono composti da due operatori specializzati speleo che hanno un tempo di permanenza in profondità di 12 minuti prima della risalita ed il cambio continuo con un successivo team.

Lunedì sera era terminata con esito negativo la prima ispezione dei sommozzatori nel relitto: l'accesso è stato limitato al ponte di comando, con difficoltà per la presenza di suppellettili che ostacolavano il passaggio.