Nato-Ucraina, Zelensky a Bruxelles incontra Rutte e i leader Ue

Bruxelles, 19 dic. (askanews) - "Penso che sia un'ottima occasione per parlare di garanzie di sicurezza per l'Ucraina per oggi e per domani, come lei ha detto, beh, quasi tutto quello che ha detto. Ma è davvero molto importante utilizzare questi due giorni a Bruxelles per incontrare tutti i nostri partner e avere la stessa, importantissima, non divisa, la stessa posizione comune dell'Europa". Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky arrivato a Bruxelles dove è stato accolto dal segretario generale della Nato Rutte. Previsti incontri con i leader dell'Ue e una visita al Consiglio europeo.