Nato, Meloni: Italia manterrà impegno 2% in base a possibilità

Washington, 10 lug. (askanews) - L'Italia manterrà l'impegno di incrementare il contributo alla Nato fino al 2%, con i tempi compatibili con la situazione. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Washington.

"Abbiamo sempre confermato l'impegno - ha spiegato - nel passato e nel presente. Lo ricordiamo a chi fa polemica perché manteniamo gli impegni che hanno preso loro in passato, un po' di coerenza aiuterebbe. Quando si prendono impegni bisogna essere seri nel mantenimento di quegli impegni. E' ancora più importante oggi ed è una cosa che serve a noi. Io non ho mai nascosto il tema che se vuoi essere libero e capace di prendere le decisioni nella difesa del tuo interesse nazionale devi capire che gli investimenti in difesa sono funzionali a difendere gli interessi nazionali. Lo dobbiamo fare con i tempi e le possibilità che abbiamo ma l'Italia deve tenere fede ai suoi impegni e lo farà compatibilmente con la situazione. Facciamo piccoli passi avanti, e va considerato anche l'impegno a 360 gradi: oggi l'Italia è tra i maggiori contributori di personale nelle missioni di pace della Nato e va considerato anche questo".