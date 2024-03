Nato, l'ammiraglio Stuart B. Munsch racconta il JFC Naples

Napoli, 29 mar. (askanews) - In un'intervista video con askanews l'ammiraglio Stuart B. Munsch, Comandante del Comando Interforze Alleato di Napoli e Comandante delle Forze Navali USA in Europa e Africa, racconta il JFC Naples.

"Il JFC Naples - dice - è responsabile della difesa del territorio del settore meridionale dell'Europa, un'area che si estende dal Portogallo e dalla Spagna fino alla Romania, alla Bulgaria e alla Turchia. La nostra missione, quindi, consiste nella difesa territoriale. Contiamo su un effettivo di oltre 800 persone in rappresentanza di 23 delle 32 nazioni che compongono la NATO. Il personale è composto sia da militari che da civili, tutti impiegati della NATO. E, naturalmente, siamo ospitati qui in Italia, paese che ci fornisce considerevole supporto per le attività svolte localmente. Conduciamo inoltre missioni ed operazioni al di fuori del territorio della NATO. Tra queste si annoverano la missione in Iraq dove assistiamo il governo iracheno nell'addestramento delle sue forze armate e di polizia. Non si tratta di una missione operativa bensì di un'attività di consulenza a livello istituzionale finalizzata alla gestione e allo sviluppo delle forze amate e delle forze di polizia irachene. Deteniamo poi la responsabilità di missioni nei Balcani dove abbiamo tre diversi uffici che contribuiscono a mantenere un ambiente sicuro nella regione. Abbiamo inoltre rappresentanze NATO presso l'Unione Africana. Facciamo quindi molte cose da questo Comando, tutte finalizzate al dissuadere gli avversari e a difendere il territorio della NATO".